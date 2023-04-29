Врач призвала вволю есть шашлыки на майские

Опубликовано: 15:22, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В майские праздники на шашлыках можно позволить себе переедание, однако «обжорство» должно быть исключением, а не нормой. Шашлыки лучше всего есть с овощами и без спешки.

Традиционно россияне открывают в период майских праздников шашлычный сезон, отказывать себе в большой порции этого блюда не стоит, считает преподаватель образовательной программы «Консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения. Нутрициолог» в Московском институте психоанализа Мария Федина.

«Для здоровья вредны систематические, постоянные переедания. <…> Что касается шашлыка, то «разовая акция» - например, поесть его вволю на майском пикнике, - вполне законна. Такие единичные переедания «по поводу» могут быть вариантом нормы»,

– успокоила специалист.

Она процитировала всемирно известного специалиста Маршу Херрин, которая советует: «Нам не нужно питаться идеально, чтобы быть здоровыми». Хочется съесть много шашлыка - съешьте».

Есть шашлык нужно медленно пережевывая мясо, можно съесть его много, но не нужно делать это через силу. Лучшим сопровождением к шашлыку станут зелень и овощи - свежие или приготовленные на гриле.

Мариновать мясо для шашлыка нутрициолог рекомендует так, как нравится, а не как будет полезнее: незачем мариновать мясо в томатном соке, если более аппетитный для вас вариант - мясо, маринованное в уксусе. Шашлык - не еда «на каждый день», поэтому не стоит сильно переживать о его полезности или калорийности.