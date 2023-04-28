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Здоровые маринады для шашлыка назвала главный диетолог Москвы

Здоровые маринады для шашлыка назвала главный диетолог Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Маринад - одна из самых важных составляющих вкусного шашлыка. А если сделать его из овощей и фруктов, то готовое блюдо понравится даже любителям ЗОЖ.

Шашлык можно приготовить в таком маринаде, чтобы он принес пользу для здоровья, рассказала главный диетолог московского департамента здравоохранения города Москвы.

Чересчур острый и жирный маринад, пояснила Антонина Стародубова, может оказаться слишком тяжелым для пищеварения, передает РИА Новости.

В качестве здоровой альтернативы специалист предлагает использовать кислые фрукты, такие как лимоны и яблоки, а также экзотические киви и клюкву.

Чтобы сделать из них маринад, их можно порезать, размять в пюре или выжать сок.

Что качается белого мяса, то его стоит попробовать замариновать в кефире или йогурте. Для оригинальности в кисломолочку можно подмешать специи и травы, например, куркуму или розмарин.

Есть свои секреты здорового маринада и для рыбы. В этом случае подойдут томаты. Еще один, более традиционный вариант - лимонный сок.

Как выбрать мясо для шашлыка

Как выбрать мясо для шашлыка

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