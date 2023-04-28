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Как выбрать мясо для шашлыка

Как выбрать мясо для шашлыка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора хорошего мяса на шашлык. Шашлычный сезон традиционно стартует в России на майские праздники.

Многие россияне с наступлением теплой погоды отправляются на природу на шашлыки. Приобрести уже замаринованное мясо для шашлыка можно в магазине, а чтобы пикник удался, нужно обратить внимание на некоторые моменты, напоминает Роспотребнадзор.

Покупать шашлык-полуфабрикат следует только из мяса высшего или первого сорта, другое мясо омрачит трапезу обилием сухожилий. Упаковку продукта нужно внимательно изучить, лучше отказаться от шашлычного мяса, если в нем есть добавка Е450 и фосфаты.

Лучший шашлык получается из охлажденного мяса, оно хорошо впитывает маринад и не отдает воду, как замороженное.

В Роспотребнадзоре отметили, что традиционный состав уже замаринованного шашлыка выглядит так: свинина, соль, уксус, свежий лук и специи.

В сообщении также отмечается, что в порядке должен быть срок годности, а упаковка полуфабриката не нарушена.

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