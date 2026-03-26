Пашинян против оппозиции: 5 спорных вопросов перед выборами

По мере приближения парламентских выборов в Армении полемика премьера Никола Пашиняна с оппозиционными группировками становится все жестче. Расскажем о пяти наиболее острых проблемах, вокруг которых ведутся самые ожесточенные споры.

Проблема мира

Долгожданный мир между Арменией и Азербайджаном, к которому ведет нынешний переговорный процесс, в Армении воспринимает неоднозначно. Заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о полном прекращении огня и всех военных действий, подписанное 10 ноября 2020 года, для многих армянских обывателей стал олицетворением уступок, которые всецело принимает и поддерживает нынешняя власть.

Главным оппонентом Пашиняна в этом вопросе стала партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, которая пообещала, что в случае победы на парламентских выборах добьется мира, «основанного на реальных гарантиях». По мнению оппозиции, уступки на которые идет Никол Пашинян, не гарантируют реального мира.

Официальная позиция премьера по этой проблеме сводится к надежде на сохранение власти в качестве обязательного условия предотвращения новой эскалации. Оппозиция же утверждает, что один человек не может быть гарантом безопасности целой страны, учитывая временность его пребывания на премьерском посту, а Пашинян сводит гарантии мира к личной власти.

Проблема внешнеполитического вектора

Эта проблема волнует, прежде всего, многочисленную армянскую диаспору России и связанную с ней значительную часть армянской общественности. Главным оппонентом премьера в этом вопросе выступает армянская Церковь, которая выступает против разрыва с РПЦ, дрейфа Армении в сторону Запада и распространения западных ценностей. Политика Никола Пашиняна привела к конфликтк с католикосом армян Гарегином II, против которого возбуждено уголовное дело, а в отношении Церкви затеяна реформация. В итоге над обществом и Церковью нависла угроза раскола.

Проблема уехавших из Карабаха

Проблема сепаратистского проекта была, но армянские политики осторожны в оценке произошедшего. Никто не готов комментировать будущее людей, покинувших Азербайджан, кроме одного человека.

Бывший президент Роберт Кочарян, представляющий блок «Армения», изъявил желание участвовать в предстоящих парламентских выборах, заявив о необходимости решать вопрос «о праве на возвращение беженцев в Карабах». Однако Кочарян одинок в своих стремлениях, поскольку армянское общество индифферентно относится к идее ревизионизма, а потому идеи оппозиции в это вопросе крайне уязвимы.

Правда, и сам Пашинян сделал мало полезного: он избегает встреч с людьми, пострадавшими от конфликта, и уже успел публично поругаться с женщиной в армянском метро в период своих предвыборных хождений в народ. Имиджмейкеры премьера мгновенно принялись исправлять ситуацию, посоветовав Пашиняну извиниться, однако репутационные потери накануне выборов оказались значительными.

Проблема энергетики

Для быстрого восполнения нехватки топливно-энергетического баланса Армении проще и быстрее интегрироваться в энергетические системы Турции и Азербайджана. Это направление активно лоббируется европейскими партнерами Пашиняна, заинтересованными в расширении энергетического сотрудничества со странами каспийского бассейна, поскольку нефть и газ Туркмении и Азербайджана при активном транзите через Турцию и Армению могут значительно укрепить энергетическую безопасности Еврозоны. Однако оппозиция Армении обеспокоена тем, что в случае реализации такого сценария, страна может утратить суверенитет.

Проблемы экономики

Второй крайне болезненный вопрос, который волнует всю без исключения оппозицию, это будущее армянского капитала. Поскольку с открытием границ и последующей либерализацией торговли зарубежные компании могут начать экономическую экспансию, вытеснив армянских производителей и взяв под контроль значительную часть экономики Армении, односторонний характер торговли сформирует лишь иллюзию нормализации отношений.

Правда, в этом случае Пашиняну проще отвечать своим оппонентам, указывая на транспортную блокаду и невозможность развивать экономику в условиях закрытых границ. Хотя предсказывать будущее армянских бизнесменов, интегрированных в структуры армянской оппозиции, премьер не собирается.