Фестиваль "Народы России и СНГ" впервые состоится в Москве

Накануне Дня народного единства в Москве в первый раз пройдет крупный фестиваль "Народы России и СНГ".

С 31 октября по 5 ноября 2025 года в столице России будет проходить масштабный фестиваль "Народы России и СНГ", передает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Сообщается, что мероприятие будет приурочено к празднику День народного единства, который отмечается 4 ноября.

В рамках фестиваля запланировано проведение различных мероприятий образовательного, делового и культурного характера. Анонсировано большое количество мастер-классов, выставок и интерактивов, образовательных лекций и кинопоказов. Цель организации и проведения фестиваля – показать его участникам и гостям историко-культурное, традиционное и природное разнообразие России.

Организацию фестиваля осуществляли Федеральное агентство по делам национальностей, а также – Минкульт РФ, РГО, Российское общество "Знание", Россотрудничество и другие.

Во время работы фестиваля будут затронуты темы традиционных духовно-нравственных ценностей, особое внимание будет уделено аспектам добрососедских отношений, общей исторической памяти и культурным связям между народами многонациональной России и стран постсоветского пространства.