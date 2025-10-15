Главы спецслужб стран СНГ подписали меморандум в Самарканде

В Узбекистане состоялось 21-е Совещание глав спецслужб СНГ. По его итогам участники встречи подписали меморандум о расширении сотрудничества.

Меморандум о развитии сотрудничества был подписан сегодня по итогам 21-го Совещания глав спецслужб СНГ, которое прошло в Самарканде. Подробности рассказали в пресс-службе СВР.

В нем приняли участие главы спецслужб стран Содружества (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

В ходе совещания его участники обсудили итоги взаимодействия за минувший год, поговорили об актуальных моментах по координации работы спецслужб при борьбе с международными деструктивными силами, которые стремятся подорвать стабильность в странах СНГ.

"По итогам мероприятия подписан меморандум, в котором подтверждена необходимость дальнейшего совершенствования сложившегося механизма взаимодействия, расширения форм и направлений сотрудничества по защите государственных интересов и обеспечению безопасности стран СНГ от внешнего негативного влияния"

– СВР

Напомним, что данное мероприятие проходило в Узбекистане впервые.