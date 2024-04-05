Вестник Кавказа

Зачем Китай запустил суперкомпьютер в космос?

Екатерина Винник
Зачем Китай запустил суперкомпьютер в космос?
© Фото: Expedition 20 Crew, NASA
КНР в очередной раз опережает конкурентов: спутники, которые теперь кружат по орбите Земли, часть программы по созданию суперкомпьютера, управляемого искусственным интеллектом, прямо в космосе. Рассказываем, зачем Китаю компьютер в космосе, как он будет работать и для чего нужен.

14 мая с крупнейшего китайского космодрома Цзюцюань была запущена ракета Чанчжэн 2D c 12 спутниками в качестве полезной нагрузки. В последние годы запусками спутников мало кого можно удивить, поэтому очередная китайская ракета-носитель, взлетевшая в космос, не привлекла особого внимания. Однако стоит обратить внимание на то, что Китай запустил тестовую модель суперкомпьютера. 

”Три тела” в космосе 

В июне прошлого года две китайские компании, занимающиеся разработками  аэрокосмической сфере, ZJ Lab и ADA Spacе подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства - создание вычислительных созвездий для обеспечения работы космических компьютерных систем. Спустя год с космодрома Цзюцюань на орбиту Земли были отправлены первые 12 из 2800 спутников в рамках программы ”Вычислительное созвездие Три тела” (Three-Body Computing Constellation). Проект был назван в честь Задачи трех тел классической механики, сформированной Исааком Ньютоном. 

© Фото: NASA/JPL/DLR

Зачем Китаю 2800 спутников?

2800 китайских спутников станут частью так называемого компьютерного созвездия или группировки, на безе которой будет работать космический суперкомпьютер, управляемый искусственным интеллектом. Суть проекта Трех тел в том, чтобы производить вычислительные измерения прямо в космосе, без предварительной отправки данных для обработки на Землю. Таким образом Китай надеется снизить свою зависимость от наземных вычислительных систем и стать первой страной в мире, которой удастся создать космический компьютер. 

Как работают новые спутники?

12 спутников, которые были запущены Китаем в середине мая, тестовая партия. Они будут использованы для проверки возможности поддержки орбитальной связи с помощью лазера и астрономических наблюдений. Лазерная связь на спутниках обеспечивает передачу данных на скорости 100 гигабайт в секунду. Один из спутников оснащён детектором поляризации рентгеновских лучей для изучения таких явлений, как гамма-всплески, при которых высвобождается огромное количество энергии. Кроме того, новые спутники смогут создавать ”цифровых близнецов” Земли. 

© Фото: Hasanisawi/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Зачем нужен суперкомпьютер в космосе? 

О создании суперкомпьютера в космосе говорят уже давно, его даже испытывают западные компании, между тем Китай первый, кто запустил тестовую модель в рабочем масштабе. На первый взгляд кажется, что суперкомпьютер в космосе, не более чем очередная попытка одержать верх в технологическом соперничестве, но это так лишь отчасти. Космический суперкомпьютер будет решать, как минимум, следующие задачи: 

  • обеспечивать работу всех наземных систем, в том числе спутников слежения, климатических датчиков, телескопов, погодных и коммуникационных спутников прямо в космосе без потери данных при их передаче на Землю; 
  • экономить колоссальное количество электроэнергии, благодаря работе на солнечных батареях. При этом избыточное тепло будет излучаться прямо в космос; 
  • экономить воду, которая используется для охлаждения наземных суперкомпьютеров. Гугл, например, за год использует почти 20 млрд литров воды, чтобы охлаждать свои дата-центры, а китайский суперкомпьютер будет охлаждаться за счёт холодного вакуума космоса; 
  • передавать данные в реальном времени без географических ограничений. 
© Фото: DALL-E

Каким будет китайский космический суперкомпьютер 

21 мая на технологической выставке в Макао  директор ZJ Lab Ван Цзян заявил, что пришло время подумать о том, как вывести искусственный интеллект в космос, который стал новым горизонтом для страны на ближайшие десятилетия. Проект, который ZJ Lab курирует вместе с ADA Spacе, как раз предполагает, что суперкомпьютер из 2800 спутников будет функционировать за счёт искусственного интеллекта, в разработке которого Китай тоже шагнул достаточно далеко. 

Очередной виток космического соперничества?

Пока что Китай единственный, кто настолько продвинулся в создании космического суперкомпьютера, тем не менее за ним определённо точно будут спешить и другие технологические развитые державы, и в первую очередь США. Однако попытка построить новую космическую инфраструктуру, сегодня не регулируемую ни одним законодательством, скорее всего, приведёт к очередному витку соперничества в космосе, последствия которого сложно спрогнозировать. 

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