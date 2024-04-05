Зачем Китай запустил суперкомпьютер в космос?

КНР в очередной раз опережает конкурентов: спутники, которые теперь кружат по орбите Земли, часть программы по созданию суперкомпьютера, управляемого искусственным интеллектом, прямо в космосе. Рассказываем, зачем Китаю компьютер в космосе, как он будет работать и для чего нужен.

14 мая с крупнейшего китайского космодрома Цзюцюань была запущена ракета Чанчжэн 2D c 12 спутниками в качестве полезной нагрузки. В последние годы запусками спутников мало кого можно удивить, поэтому очередная китайская ракета-носитель, взлетевшая в космос, не привлекла особого внимания. Однако стоит обратить внимание на то, что Китай запустил тестовую модель суперкомпьютера.

”Три тела” в космосе

В июне прошлого года две китайские компании, занимающиеся разработками аэрокосмической сфере, ZJ Lab и ADA Spacе подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства - создание вычислительных созвездий для обеспечения работы космических компьютерных систем. Спустя год с космодрома Цзюцюань на орбиту Земли были отправлены первые 12 из 2800 спутников в рамках программы ”Вычислительное созвездие Три тела” (Three-Body Computing Constellation). Проект был назван в честь Задачи трех тел классической механики, сформированной Исааком Ньютоном.

Зачем Китаю 2800 спутников?

2800 китайских спутников станут частью так называемого компьютерного созвездия или группировки, на безе которой будет работать космический суперкомпьютер, управляемый искусственным интеллектом. Суть проекта Трех тел в том, чтобы производить вычислительные измерения прямо в космосе, без предварительной отправки данных для обработки на Землю. Таким образом Китай надеется снизить свою зависимость от наземных вычислительных систем и стать первой страной в мире, которой удастся создать космический компьютер.

Как работают новые спутники?

12 спутников, которые были запущены Китаем в середине мая, тестовая партия. Они будут использованы для проверки возможности поддержки орбитальной связи с помощью лазера и астрономических наблюдений. Лазерная связь на спутниках обеспечивает передачу данных на скорости 100 гигабайт в секунду. Один из спутников оснащён детектором поляризации рентгеновских лучей для изучения таких явлений, как гамма-всплески, при которых высвобождается огромное количество энергии. Кроме того, новые спутники смогут создавать ”цифровых близнецов” Земли.

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Зачем нужен суперкомпьютер в космосе?

О создании суперкомпьютера в космосе говорят уже давно, его даже испытывают западные компании, между тем Китай первый, кто запустил тестовую модель в рабочем масштабе. На первый взгляд кажется, что суперкомпьютер в космосе, не более чем очередная попытка одержать верх в технологическом соперничестве, но это так лишь отчасти. Космический суперкомпьютер будет решать, как минимум, следующие задачи:

обеспечивать работу всех наземных систем, в том числе спутников слежения, климатических датчиков, телескопов, погодных и коммуникационных спутников прямо в космосе без потери данных при их передаче на Землю;

экономить колоссальное количество электроэнергии, благодаря работе на солнечных батареях. При этом избыточное тепло будет излучаться прямо в космос;

экономить воду, которая используется для охлаждения наземных суперкомпьютеров. Гугл, например, за год использует почти 20 млрд литров воды, чтобы охлаждать свои дата-центры, а китайский суперкомпьютер будет охлаждаться за счёт холодного вакуума космоса;

передавать данные в реальном времени без географических ограничений.

Каким будет китайский космический суперкомпьютер

21 мая на технологической выставке в Макао директор ZJ Lab Ван Цзян заявил, что пришло время подумать о том, как вывести искусственный интеллект в космос, который стал новым горизонтом для страны на ближайшие десятилетия. Проект, который ZJ Lab курирует вместе с ADA Spacе, как раз предполагает, что суперкомпьютер из 2800 спутников будет функционировать за счёт искусственного интеллекта, в разработке которого Китай тоже шагнул достаточно далеко.

Очередной виток космического соперничества?

Пока что Китай единственный, кто настолько продвинулся в создании космического суперкомпьютера, тем не менее за ним определённо точно будут спешить и другие технологические развитые державы, и в первую очередь США. Однако попытка построить новую космическую инфраструктуру, сегодня не регулируемую ни одним законодательством, скорее всего, приведёт к очередному витку соперничества в космосе, последствия которого сложно спрогнозировать.