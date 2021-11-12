Вестник Кавказа

Казахстан запустит свой первый суперкомпьютер в 2024 году

Казахстан запустит свой первый суперкомпьютер в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанские специалисты уже подготовили всю инфраструктуру, которая нужна для запуска первого в стране суперкомпьютера. Он заработает уже в текущем году.

Суперкомпьютер в Казахстане начнет действовать до 2025 года, рассказал председатель правления компании "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

"Суперкомпьютер – это серверные мощности, которые работают по несколько другим технологиям на базе технологии видеокарт. Они будут размещены в Центре обработки данных АО "Национальные информационные технологии""

– глава компании

Коняшкин подчеркнул, что специалисты уже обеспечили всю инфраструктуру, которая нужна для запуска амбициозного проекта.

Для чего Казахстану суперкомпьютер?

Председатель правления уточнил, что воспользоваться суперкомпьютером смогут и государственные органы, и представители науки. Доступны будут его мощности и предпринимателям: планируется сотрудничество со стартапами и бизнес-сообществами.

Для развития отрасли искусственного интеллекта, добавил он, будет использоваться Национальная платформа искусственного интеллекта.

Ранее Коняшкин также сообщал, что создание собственного суперкомпьютера поможет Казахстану достичь цифрового суверенитета.

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