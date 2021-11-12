Казахстан запустит свой первый суперкомпьютер в 2024 году

Суперкомпьютер в Казахстане начнет действовать до 2025 года, рассказал председатель правления компании "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
"Суперкомпьютер – это серверные мощности, которые работают по несколько другим технологиям на базе технологии видеокарт. Они будут размещены в Центре обработки данных АО "Национальные информационные технологии""
– глава компании
Коняшкин подчеркнул, что специалисты уже обеспечили всю инфраструктуру, которая нужна для запуска амбициозного проекта.
Для чего Казахстану суперкомпьютер?
Председатель правления уточнил, что воспользоваться суперкомпьютером смогут и государственные органы, и представители науки. Доступны будут его мощности и предпринимателям: планируется сотрудничество со стартапами и бизнес-сообществами.
Для развития отрасли искусственного интеллекта, добавил он, будет использоваться Национальная платформа искусственного интеллекта.
Ранее Коняшкин также сообщал, что создание собственного суперкомпьютера поможет Казахстану достичь цифрового суверенитета.