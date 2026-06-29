Грузия привлекает в Средний коридор Центральную Азию

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Этим летом Грузия и государства Центральной Азии обменялись важными визитами, которые подтверждают взаимный интерес к развитию связей в транспортной сфере. Для центральноазиатских стран, не имеющих выхода к мировому океану, особенно важен Средний коридор, обеспечивающий стабильный грузопоток через Южный Кавказ.

Кого заинтересовал Средний коридор?

В июне государственная делегация Грузии во главе с премьер-министром, который, согласно Конституции, обладает всей полнотой власти в стране, побывала в Бишкеке, Душанбе и Астане, где речь шла о

развитии транспортных связей

росте грузопотока по линии Каспий – Азербайджан – Грузия - Черное море – Европа

привлечении инвестиций в сферу логистики

развитии торговли и туризма.

На встрече с Ираклием Кобахидзе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал динамику развития грузино-казахских отношений позитивной. Стороны выразили надежду, что подписанное в Астане соглашение О стратегическом партнерстве способно «придать новый импульс углублению двусторонних отношений» и «развитию Среднего коридора, с учетом его стратегического значения».

Успешным оказался и первый за 23 года визит в Грузию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, говорившего о значении Среднего коридора и важности договора О стратегическом партнерстве для перевода двусторонних отношений на новый уровень.

В ходе визитов грузинской делегации в государства Центральной Азии и переговоров в Тбилиси с президентом Узбекистана партнеры Грузии живо интересовались строительством на черноморском побережье, в Анаклии, глубоководного порта, способного принимать большие суда.

Независимый эксперт Гия Абашидзе в интервью «Вестнику Кавказа» сказал, что торгово-экономические отношения между Грузией и центральноазиатскими государствами значительно оживились в последнее время, получив мощный импульс как в документах, так и на практическом уровне:

Грузия в Среднем коридоре имеет выход к Черному морю, а Азербайджан – к Каспийском морю. Региональные кризисы вокруг Южного Кавказа превращают наш регион в альтернативный маршрут, к которому сейчас присматриваются и европейцы, и страны Центральной Азии. Средний коридор уже играет роль не дополнительного, а именно альтернативного транспортного маршрута. И Грузия со своей транспортной инфраструктурой занимает на нем достойное место

По мнению Абашидзе, сейчас речь идет уже не о стратегическом выборе, который давно сделан, а о согласовании технических деталей.

Что такое Средний коридор и почему он важен для всего региона?

Средним коридором называют транспортную и логистическую систему, которая проходит через Южный Кавказ, на данном этапе – через Азербайджан и Грузию. Вице-президент Академии естествознания Грузии Александр Твалчрелидзе заявил «Вестнику Кавказа»:

Государства Центральной Азии способны получить выход к морским путям только через этот коридор в условиях, когда региональные конфликты осложняют все другие маршруты. Причем это не тактический выбор для центральноазиатских стран, а долгосрочное стратегическое решение

Эксперт уверен, что порт Анаклия в конце грузинской части коридора будет востребован партнерами по мере дальнейшего роста товарооборота.

Кто придумал Средний коридор?

Эксперт, аналитик Experti.ge Давид Авалишвили в интервью «Вестнику Кавказа» напомнил, что у истоков Среднего коридора еще в 1990-е годы стояли президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и президент Азербайджана Гейдар Алиев:

Именно эти два лидера заложили основу грузино-азербайджанского моста от Черного до Каспийского моря. Время доказало, что это была стратегически и исторически перспективная идея. Сегодня она трансформировалась в создание важнейшей коммуникации, имеющей огромное значение как для Европы, так и Центральной Азии, которую называют сердцем всей Евразии

Есть ли политическая составляющая у Среднего коридора?

Было бы наивно думать, что столь значимый экономический, транспортный и логистический проект не повлечет за собой развития политического взаимодействия всех вовлеченных субъектов. На это обстоятельство в беседе с «Вестником Кавказа» обратил внимание политолог Рамаз Сакрварелидзе, полагающий, что политические отношения развиваются параллельно интенсификации экономических и транспортных связей: