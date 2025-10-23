Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг на рейсе из Сочи

S7 будет вновь выплатит штраф за овербукинг на рейсе. Случай произошел в августе, тогда на рейс Сочи-Новосибирск не смогли сесть 10 пассажиров с билетами.

Авиакомпания "Сибирь" (S7) выплатит новый штраф за овербукинг – в августе на рейс из Сочи в Новосибирск не смогли сесть 10 пассажиров.

"Установлено, что в августе текущего года десяти пассажирам, следовавшим из города Сочи в город Новосибирск отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна"

– Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Перевозчик привлечен к административной ответственности, назначен штраф в 30 тыс рублей.

Ранее S7 уже штрафовали за продажу на авиарейсы большего числа билетов, чем имеется мест. Последний раз штраф был выписан в июле 2025 года.