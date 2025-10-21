Авиакомпания "Азимут" открывает регулярные рейсы из Краснодара в Ташкент

С 10 ноября перевозчик "Азимут" запускает регулярное авиасообщение между Краснодаром и Ташкентом. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Вылет из Ташкента запланирован на 7:10 утра. Полет длится чуть более двух часов. Обратный рейс из Краснодара - в 11:05. Это график полетов по понедельникам.

По пятницам самолеты из Ташкента будут вылетать в 8:45. Из Краснодара лайнеры "Азимута" будут отправляться в 13:30.

Отметим, что расписание полетов актуально для осенне-зимнего расписания, открытого до конца марта 2026 года.