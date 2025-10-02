Red Wings запускает прямые рейсы из Краснодара в Батуми

Авиакомпания Red Wings с 29 октября запускает прямое авиасообщение между Краснодаром и Батуми. Частота перелетов - два раза в неделю.

Перевозчик Red Wings запускает прямое авиасообщение по маршруту Краснодар-Батуми с 29 октября. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале компании.

По информации Red Wings, перелеты между столицей Краснодарского края и туристическим центром Грузии будут совершаться два раза в неделю - по средам и субботам.

Согласно расписанию, вылет из Краснодара запланирован на 18:50 мск, прибытие в Батуми - в 21:00 мск. Выполнение рейсов по данному маршруту продлится до конца марта года.

Отметим, что после открытия продажи билетов на прямые рейсы Краснодар-Батуми Red Wings будет являться единственным перевозчиком в данном направлении.

Напомним, ранее авиакомпания открыла прямое авиасообщение из Краснодара в Тбилиси.