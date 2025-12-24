Россия поднимет нефтедобычу до 3,8 млрд баррелей в год

Вице-премьер России Александр Новак заявил о планах нарастить добычу нефти в России до 540 млн т, то есть 3,8 млрд баррелей в год.

Годовая добыча нефти в России вырастет в среднесрочной перспективе нефти до 540 млн т в год, то есть 3,8 млрд баррелей в год, или 10,35 млн баррелей в сутки, – такая цель поставлена правительством РФ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы планируем выйти на уровень 540 млн т и придерживаться таких цифр. Для этого, конечно, очень важно продолжать работу, связанную с созданием условий для обеспечения такого уровня добычи"

– Александр Новак

Заместитель председателя правительства пояснил, что сейчас российские нефтяники приступают к добыче трудноизвлекаемых запасов, большинство которых находится на арктическом шельфе. Такая добача, указал Новак, поглощает дополнительные средства и нуждается в инвестициях.

"Поэтому будем продолжать работу, в том числе и в подготовке и создании условий для стимулирования привлечения инвестиций в эту отрасль"

– Александр Новак

В уходящем году, указал Новак, нефтедобыча в РФ останется на прошлогоднем уровне, то есть составит примерно 516 млн т. А вот в следующем году показатель может увеличиться, по прогнозу социально-экономического развития, на 2%, до 525 млн т.

Говоря о ценах на нефть, он уточнил, что Москва держит в каечстве ориентира стоимость нефти Brent в $69-70 – на перспективу ближайших лет.

"В нашем прогнозе цены марки Brent заложены на уровне $69-70 за баррель среднесрочно, даже с частичным снижением, то есть мы все-таки консервативно стараемся подходить к общей оценке параметров по цене на нефть"

– Александр Новак

Российская энергетика и санкции

По словам вице-премьера, энергетика России справляется с последствиями санкций Запада. Он признал, что сначала санкции погружают в состояние неопределенности, так как на внесение изменений, связанных с ними, нужно время.

"Но практика показывает, что адаптация происходит и находятся новые партнеры, новые точки взаимоотношений"

– Александр Новак

Политик подчеркнул, что российские товары в целом востребованы на мировом рынке, особым спросом пользуются энергетические товары.

"Сейчас мы, конечно, развиваем и высокотехнологичную торговлю, но в целом мы являемся крупнейшими производителями на рынке энергетических ресурсов"

– Александр Новак

Российский СПГ

Вице-премьер также прокомментировал ситуацию на рынке СПГ, уточнив, что развивать его производство по-прежнему планируется.

Он напомнил, что ранее была поставлена задача – достичь показателя 100 млн т в год к 2030 году.

"Понятно, в связи с санкционными ограничениями сейчас на несколько лет это будет сдвинуто вправо"

– Александр Новак

В то же время он обратил внимание на то, что строительство заводов по производству СПГ в РФ не прекращалось, а сам СПГ продолжает оцениваться как один из ключевых секторов и драйверов развития энергетики.

Вызовы российского нефтепрома в 2026 году

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подвел российские нефтяные итоги 2025 года и рассказал о вызовах, стоящих перед добывающей отраслью в грядущем году.

"В задаче, озвученной Александром Новаком на будущий год по увеличению нефтедобычи, есть два ключевых фактора. Во-первых, чтобы поднять добычу, действительно нужны инвестиции, ведь у нас ухудшается качество ресурсной базы. Это происходит у практически всех игроков на рынке, везде становится все дороже добывать нефть, поскольку легкие сорта заканчиваются в мире, и в России тоже. По технологиям проблем не так много, поскольку продолжается импортозамещение, но нужны вложения. Государство со своей стороны могло бы стимулировать отрасль понижением налогов для развития добычи трудноизвлекаемой нефти", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, мы не можем нарастить объемы производства нефти без согласования с ОПЕК+. И это действительно проблема, поскольку согласие ОПЕК+ на дальнейшее увеличение нефтедобычи будет толкать вниз цены на нефть на мировом рынке. В 2025 году суммарно участники ОПЕК+, в том числе Россия, увеличили себе квоты на порядка 2,9 млн баррелей в сутки, это очень большие объемы. Пока что мы видим, что рынок еще не переварил этого, явно есть некий переизбыток предложения на рынке, из-за чего цены удерживаются на относительно низком уровне – эталонная марка Brent колеблется около $62 за баррель. При этом нужны высокие цены на нефть, чтобы компании стали инвестировать в новые проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти", - обратил внимание Игорь Юшков.

"Такая ситуация требует согласованных совместный действий, поскольку, как вы видите, два фактора противоположны друг другу: увеличение квот понижает цены, а низкие цены делают отрасль непривлекательной для инвестиций. Заметьте, что Россия сейчас добывает меньше своей квоты. Если бы добыча весь год шла с соблюдением нынешних квот, в России было бы произведено порядка 520-525 млн т нефти, а не 516 млн т, о которых говорил Александр Новак. Поэтому должны быть согласованы увеличения объемов, и созданы стимулы для того, чтобы компании больше инвестировали", - подчеркнул экономист.

Каким был 2025 год для нефтяной промышленности России?

Эксперт отметил, что 2025 год был довольно сложным для отрасли из-за наслоения сразу нескольких негативных факторов. "С одной стороны, цены на нефть на мировом рынке сохранялись на довольно низком уровне – опять же, во многом из-за того, что ОПЕК+ увеличивал добычу и у трейдеров не было уверенности в уровне потребления. Напомню, что еще в апреле президент США Дональд Трамп объявил "день освобождения", когда были установлены повышенные пошлины на американский импорт из десятков стран. Таким образом Трамп затормозил всю мировую экономику, а чем меньше компании торгуют, тем меньше нужно топлива для грузоперевозок – это и сдерживало рост цен на нефть", - сообщил он.

"В случае нефтяной отрасли РФ на это наложился рост скидки на российскую нефть. Весь 2024 год и большую часть 2025 года разница между сортом Brent и российской смесью Urals составляла порядка $12-13 за баррель. А сейчас, к концу года, она уже превысила $20 за баррель – при том что, повторюсь, Brent и так держится на уровне около $62 за баррель. Между тем возросла стоимость перевозки российской нефти, так как Украина стала атаковать танкеры. Стоимость страхования перевозки нефти морским транспортом тоже увеличилась", - обратил внимание экономист.

"Осенние санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний привели к перестроению рынков – хотя продаем нефть мы по-прежнему на те же самые рынки, но теперь по-другому, с задействованием дополнительных посредников и трейдеров. Это, конечно, тоже увеличивает издержки. В итоге суммарно российские компании заработали в 2025 году меньше, чем планировали, и государство получило примерно на 22,5% меньше нефтегазовых доходов за 11 месяцев нынешнего года, чем за тот же период в прошлом году. Год был непростым, в то же время объемы добычи увеличиваются, то есть проблемы у отрасли были скорее финансовые, чем производственные", - заключил Игорь Юшков.