Вестник Кавказа

Порт Поти поставил рекорд по обработке контейнеров

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевалка грузовых контейнеров в порту Поти выросла на 17% за прошлый год. Морпорт принял за год более 600 тыс контейнеров.

Морской порт Поти в Грузии за минувший год обработал рекордное количество грузовых контейнеров, информирует  компания APM Terminals. 

Согласно статистическим данным, порт принял в прошлом году 636 тыс контейнеров. Рост за год составил 17%. Также до 362 выросло число грузовых судов, которые принял порт. 

"Морской порт Поти никогда прежде не обрабатывал такой объем грузов"

– APM Terminals

Отметим, что в Грузии продолжаются работы по строительству порта Анаклия. Планируется, что порт сможет обрабатывать свыше 1 млн контейнеров. Размере вложений в проект составляет $600 млн.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.