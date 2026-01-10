Порт Поти поставил рекорд по обработке контейнеров

Перевалка грузовых контейнеров в порту Поти выросла на 17% за прошлый год. Морпорт принял за год более 600 тыс контейнеров.

Морской порт Поти в Грузии за минувший год обработал рекордное количество грузовых контейнеров, информирует компания APM Terminals.

Согласно статистическим данным, порт принял в прошлом году 636 тыс контейнеров. Рост за год составил 17%. Также до 362 выросло число грузовых судов, которые принял порт.

"Морской порт Поти никогда прежде не обрабатывал такой объем грузов"

– APM Terminals

Отметим, что в Грузии продолжаются работы по строительству порта Анаклия. Планируется, что порт сможет обрабатывать свыше 1 млн контейнеров. Размере вложений в проект составляет $600 млн.