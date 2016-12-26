Грузия планирует увеличить импорт природного газа в 2026 году

В 2026 году Грузия хочет импортировать больше природного газа, по сравнению с прошлым годом. Самым главным поставщиком был назван Азербайджан.

В Грузии планируют увеличить процент импорта природного газа, сообщили в Минэкономики страны.

В 2026 году ожидается увеличение импорта на 0,6% по сравнению с показателями 2025 года. В общей сложности Грузия получит 3,34 млрд кубометров природного газа, уточнили в ведомстве.

Основным поставщиком остается Азербайджан, импорт с которым планируется реализовать в 2,93 млрд кубометров. Большая часть поставок будет реализована компанией SOCAR c месторождения Шах-Дениз.

Кроме того, поставки в объеме 400 млн кубометров природного газа запланированы из России.