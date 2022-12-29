Вестник Кавказа

Оппозиция готова принять Зурабишвили на посту премьер-министра Грузии

Оппозиция готова принять Зурабишвили на посту премьер-министра Грузии
© Фото: сайт президента Грузии
Если нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили решит выдвинуться на пост премьер-министра после выборов в парламент, то оппозиция поддержит это решение. Также она одобряет переизбрание Зурабишвили на второй президентский срок.

Оппозиционная партия Георгия Гахарии «За Грузию» поддержит кандидатуру нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили на пост премьер-министра в случае, если такое предложение будет актуально. В партии также одобряют повторное выдвижение Зурабишвили на пост президента, отметила один из лидеров объедения Теона Акубардия.

«Вопрос, который президент конкретно не озвучивала относительно своей кандидатуры на пост премьер-министра, но не исключила этого и это правильно. Политик никогда не должен ничего исключать, все остальное – вопрос консультаций»

- Теона Акубардия

Ранее Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, где рассказала о своем кандидате на пост премьера Грузии в случае, если к власти придет объединенное правительство после парламентских выборов в октябре. Она передала, что ее кандидат не имеет политического прошлого.

Помимо этого, Зурабишвили отметила, что не исключает собственное выдвижение на пост главы правительства, если поступит такое предложение.

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