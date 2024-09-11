Президент Грузии подготовила своего кандидата на пост премьера

Зурабишвили определилась с тем, кого хочет видеть на посту премьера Грузии. Она не уточнила, кто этот человек, но подчеркнула, что ранее он не занимался политикой.

Президент Грузии сообщила, что у нее уже есть кандидат в премьер-министры. В интервью телеканалу Pirveli Саломе Зурабишвили подчеркнула, что у этого кандидата нет политического прошлого.

Она не назвала его имя, однако добавила, что намерена обсудить этого кандидата с представителями оппозиционных партий, встречи с которыми начнутся уже завтра.

Зурабишвили также поведала, что она пока не думала о том, готова ли она возглавить правительство.

"О чем я думала, здесь не отвечу. У меня есть очень хороший кандидат. Давайте сначала посмотрим! В жизни ничего нельзя исключать, это тяжелый урок, который я усвоила за годы"

– президент республики

Напомним, через три недели в Грузии состоятся выборы в парламент. Она намечена на 26-е октября.