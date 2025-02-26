Вестник Кавказа

УФАС в Дагестане выписало штрафов почти на 70 млн рублей за прошлый год

УФАС в Дагестане выписало штрафов почти на 70 млн рублей за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане подсчитали объемы антимонопольных штрафов. Более 60 млн рублей взысканий пришлись на сферу энергетики.

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) за прошлый год оштрафовало нарушителей почти на 70 млн рублей. 

Сообщается, что нарушителями были признаны более 350 должностных лиц. 

Наиболее весомая часть санкций пришлась на сферу электроэнергии. За ненормативную передачу электроэнергии взыскано свыше 60 млн рублей, что значительно превысило показатели 2023 года, когда общий объем штрафов был вдвое меньше. 

Также более 5 млн рублей поступили в бюджет от организаций, которые нарушили порядок госзакупок. В этой сфере можно констатировать некоторый "прогресс" – в позапрошлом году за недобросовестную организацию госзакупок оштрафовали на 8 млн рублей.

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