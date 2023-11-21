Юный житель Кизляра украл деньги из мечети ради компьютерных игр

В Кизляре поймали подростка, который украл из мечети ящик для пожертвований. Мальчик признался в содеянном. Он потратил все деньги в компьютерном клубе.

Юный житель Кизляра украл из мечети ящик для пожертвований с деньгами, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Заявление о краже поступило в полицию от 57-летнего руководителя религиозного объединения.

Сотрудники заподозрили в краже юного прихожанина. Он был доставлен в участок, где сознался в содеянном.

Отмечается, что в ящике лежало около 6 тыс рублей. Мальчик потратил все средства в компьютерном клубе.