Юный житель Кизляра украл деньги из мечети ради компьютерных игр

В Кизляре поймали подростка, который украл из мечети ящик для пожертвований. Мальчик признался в содеянном. Он потратил все деньги в компьютерном клубе.
Юный житель Кизляра украл из мечети ящик для пожертвований с деньгами, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Заявление о краже поступило в полицию от 57-летнего руководителя религиозного объединения.
Сотрудники заподозрили в краже юного прихожанина. Он был доставлен в участок, где сознался в содеянном.
Отмечается, что в ящике лежало около 6 тыс рублей. Мальчик потратил все средства в компьютерном клубе.
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