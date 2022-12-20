Северный Кавказ – самый трезвый и некурящий регион России

РИА Новости провело исследование по выявлению самых трезвых и некурящих регионов России. Лидерами составленного рейтинга стали субъекты, представляющие Северный Кавказ.
Первое место в списке со стопроцентным результатом заняла Чеченская Республика. На втором месте расположился Дагестан, набрав 96 баллов. Тройку замкнула Ингушетия (95,7 балла).
Четвертое место досталось Кабардино-Балкарии (82,6 балла), Северная Осетия закрыла первую пятерку, набрав 72,6 балла. Карачаево-Черкесия (72,2) и Ставропольский край (67,7) расположились на 6 и 7 местах соответственно.
Стоит отметить, что Чечня и Дагестан сохранили свои показатели, в то время как другие регионы Кавказа улучшили свои показатели.
Рейтинг замкнули Камчатка, Еврейская автономная область и Хакасия.