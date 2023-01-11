Джефф Монсон вступился за Валиеву

Боец MMA считает абсурдным и слишком жестоким решение CAS о дисквалификации российский фигуристки на четыре года. Валиева дисквалифицирована из-за результатов допинг-теста.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон дал оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

На этой неделе стало известно о том, что спортсменка дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, CAS постановил аннулировать результаты Валиевой на всех соревнованиях с 25 декабря 2021 года.

"Решение отстранить Валиеву на четыре года совершенно абсурдно. На Олимпиаде ей было всего 15 лет, она являлась защищенным лицом, но ей вынесли самый жестокий вердикт из всех возможных. Причем за препарат, который никак не мог бы помочь ей улучшить выступление. Вспомните, за этот же препарат взрослого спортсмена Сунь Яна отстранили всего на три месяца"

– боец

По мнению Монсона, несколько лет назад получившего российское гражданство, к фигуристке отнеслись предвзято, передает РИА Новости.