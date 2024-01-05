В Баку впервые пройдет Гран-при по фигурному катанию

Баку в следующем 2025 году впервые примет юниорское Гран-при по фигурному катанию – такой ответ получила Федерация зимних видов спорта Азербайджана на свое обращение к Международному союзу конькобежцев.

После детального обсуждения предложения Федерации зимних видов спорта Азербайджана Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение провести Гран-при соревнований в Азербайджане 24-27 сентября 2025 года.

Ожидается, что в Гран-при примут участие около 150 спортсменов из более чем 20 стран, передает Trend со ссылкой на İdman.biz.

Соревнования такого масштаба пройдут в истории фигурного катания в Азербайджане впервые, ожидается, что после них Федерация подаст заявку в ISU на проведение в стране чемпионата мира по фигурному катанию.