Вестник Кавказа

В Баку впервые пройдет Гран-при по фигурному катанию

В Баку впервые пройдет Гран-при по фигурному катанию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку в следующем 2025 году впервые примет юниорское Гран-при по фигурному катанию – такой ответ получила Федерация зимних видов спорта Азербайджана на свое обращение к Международному союзу конькобежцев.

После детального обсуждения предложения Федерации зимних видов спорта Азербайджана Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение провести Гран-при соревнований в Азербайджане 24-27 сентября 2025 года.

Ожидается, что в Гран-при примут участие около 150 спортсменов из более чем 20 стран, передает Trend со ссылкой на İdman.biz.

Соревнования такого масштаба пройдут в истории фигурного катания в Азербайджане впервые, ожидается, что после них Федерация подаст заявку в ISU на проведение в стране чемпионата мира по фигурному катанию.

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