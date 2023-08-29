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Фигуристка Горбачева пропала в Москве

Фигуристка Горбачева пропала в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Победительница ЧР по фигурному катанию, 16-летняя юниорка Алина Горбачева исчезла в Москве. Со вчерашнего дня девушка не выходила на связь. Открыто уголовное дело по статье об убийстве.

Почти сутки ничего не известно о судьбе Алины Горбачевой, занявшей в минувшем году первое место на российском чемпионате по фигурному катанию. Ее разыскивают полицейские, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и спасатели.

Как сообщили в столичнос ГСУ Следкома, открыто уголовное дело. Для проведения необходимых проверок оно расследуется по статье об убийстве.

На данный момент установлено, что накануне вечером спортсменка после тренировки ушла из спорткомплекса и больше на связь не выходила. Где она находится сейчас, неизвестно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на катке после тренировки между девушкой и тренером произошла ссора.

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