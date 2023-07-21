Строитель из Турции спас от убийства беременную девушку в Магадане

Опубликовано: 10:16, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Убить знакомую и завладеть ее квартирой - такой план пыталась реализовать молодая пара в Магаданской области. От смерти беременную девушку спал строитель из Турции, он вытащил тонущую из реки.

Гражданин Турции, приехавший в Магаданскую область на заработки, стал героем - он спас из реки беременную девушку, которая оказалась в воде по воле злоумышленников.

История, похожая на сценарий криминального фильма произошла под Магаданом. Знакомые беременной 18-летней девушки решили убить ее, чтобы заполучить ее жилье. Злоумышленники - парень и девушка - хотели инсценировать самоубийство знакомой: они отправили ее подруге сообщение, что молодая женщина хочет лишить себя жизни. Затем они обманом заманили девушку на мост и сбросили в реку Ола. Беременная девушка чуть не погибла, на помощь пришел турок.

"Он просто рыбачил неподалеку, кинулся в воду и спас человека. Это достойный пример, настоящий мужчина"

– губернатор региона Сергей Носов

Герой по имени Имам Аталая получил благодарность от губернатора за спасение утопающей. Известно, что Аталая - строитель, он приехал в Магаданскую область для того, чтобы работать над строительством нового аэропорта в поселке Сокол.