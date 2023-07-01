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Супергерои-мусульмане: как и зачем они появились в комиксах

Екатерина Винник
Супергерои-мусульмане: как и зачем они появились в комиксах
Не все герои носят плащи, некоторые предпочитают никаб или феску. Расскажем о супергероях-мусульманах, завоевавших популярность по всему миру и борющихся со злом ничуть не хуже, чем Супермен или Бэтмен.

Человек Судьбы – Кисмет

Первым в череде известных мусульманских супергероев, представленных на страницах комиксов, был Кисмет, Человек Судьбы. Создан персонаж был практически одновременно с известным всем Капитаном Америкой. Капитан Америка появился в комиксах ”Марвел” (Marvel Comics) в 1941 году, а Человек Судьбы Кисмет - на страницах Bomber Comics в 1944 году. 

  • Супергерой Человек Судьбы Кисмет боролся с фашистами в оккупированной Франции.
  • По происхождению он алжирец.
  • Отличительная деталь супергеройского костюма - феска.
  • Суперспособность - частично предвидеть будущее по воле Аллаха.

Всего вышло четыре выпуска Bomber Comics, и Человек Судьбы Кисмет исчез на целый 71 год, однако в 2015 году его история получила продолжение благодаря художнику-иллюстратору Аарону Дэвиду Льюису. 

Сурая Кадир - Пыль

Первая мусульманка-супергерой появилась на страницах комикса ”Новые люди Икс” (New X-Men) в декабре 2002 года. Сурая Кадир, также известная как Пыль, мутант, этническая пуштунка из Афганистана.

Суперспособность - может превращаться в пылевую бурю. Сурая Кадир носит абайю и исповедует ислам суннитского толка.

В одном из выпусков комикса, она говорит о важности своей религии, объясняя, что ”восхваляет Аллаха и просит Его направлять её, ведь Он - Создатель каждой вещи”.

Саймон Баз - Зеленый Фонарь 

Во вселенной DC (DC Comics) было множество супергероев, носивших имя Зеленый Фонарь. И один из них - Саймон Баз, офицер Корпуса Зеленых Фонарей - межгалактической полиции. Персонаж на страницах комикса дебютировал в 2012 году. Баз - проживающий в Америке иммигрант из Ливана с непростой судьбой и характером, которому довелось испытать на себе косые взгляды людей после атаки 11 сентября. Тем не менее он не потерял веру в добро. 

Фаиза Хуссейн - Экскалибур 

Фаиза Хуссейн - британо-пакистанский персонаж, который впервые появился на страницах комикса ”Капитан Британия и МИ13” (Marvel Comics) в 2008 году. Фаиза Хуссейн - врач по образованию, а среди ее супервозможностей - способность лечить раны и манипулировать с объектами на молекулярном уровне. Ее магический предмет -  Экскалибур, меч короля Артура. Конечно, доктор Фаиза Хуссейн носит хиджаб.

”99” 

В 2007 году в Кувейте появилось целых 99 супергероев-мусульман, благодаря Наифу аль-Мутаве, основателю Teshkeel Comics. Комикс ”99” рассказывает о приключениях Доктора Рамзи, ученого и активиста, и 99 людях со всего мира, у которых есть суперспособности. Название комикс получил в честь 99 имен Аллаха, многие из которых представляют собой определенные характеристики, которыми могут обладать люди. Один из персонажей ”99”, Батина-Невидимка носит бурку. Для создания комикса аль-Мутава получил разрешение от исламских ученых. 

 

Бураак 

В 2011 году создатели компании Split Moon Arts, братья-пакистанцы Адиль и Камиль Имтиаз, проживающие в США, создали нового исламского супергероя - Юсуфа Абдуллу, получившего супергеройское имя Бураак. ”Бураак” - это производное от Бурака - внеземного животного, на котором пророк Мухаммед переселился из Мекки в Иерусалим. Юсуф Абдулла летает, носит плащ и борется со злом. Среди его друзей представители различных религий, и все вместе они отстаивают правду и справедливость. По словам Адиля Имтиаза, Бураак был создан, чтобы исламская молодежь гордилась своим наследием и ценностями. 

Кахера - супергероиня из Египта

Египетский веб-комикс 2013 года был создан графическим дизайнером (на то время студенткой) Диной Мохамед. Главная героиня комикса - Кахера. Ее имя - женская вариация имени ”Кахер”, которое означает ”завоеватель”. Кахера носит хиджаб и борется с мизогинией, насилием и исламофобией. 

Мисс Марвел - Камала Хан

Во вселенной Марвел Камала Хан, она же мисс Марвел, 16-летняя девочка появилась в марте 2014 года и сразу же завоевала огромную популярность по всему миру, причем не только среди фанатов-мусульман. В 2022 году супергероиня-мусульманка получила собственный мини-сериал. Камала Хан не носит хиджаб, но говорит ”Бисмиллях” - ”во имя Аллаха” и приветствует всех традиционным ”салам”. 

Гвендолин Уиллоу Уилсон, мусульманка и создательница Мисс Марвел, объясняет, что хотела придумать персонаж, глядя на который дети, представляющие разные этнические группы, понимали, что они не одни такие. 

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