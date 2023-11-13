Каток на ВДНХ: космическое открытие – "Полет к мечте"

Открытие катка на ВДНХ на 2023-2024 годы прошло сегодня в формате красочного ледового шоу, посвященного космической тематике. Фигуристы воплотили на льду настоящий "Полет к мечте".

Каток на ВДНХ открылся сегодня в Москве к сезону 2023-2024.

Организаторы подготовили яркое ледовое шоу "Полет к мечте", главный герой которого стремится стать космонавтом.

Темой всего сезона – кстати, юбилейного десятого – стал "Полет во времени".

Представляем самые изящные и морозные фото с открытия.