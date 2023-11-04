Вестник Кавказа

Первые в России – стране возможностей: что происходит в Павильоне №1 на ВДНХ?

"Вестник Кавказа"
Экспозиция "Первые в России – стране возможностей" ждет детей и подростков на ВДНХ. Выставка открыта в рамках международной выставки-форума "Россия".

НА ВДНХ продолжает работу выставка "Первые в России – стране возможностей".

Это совместный проект Движения Первых и президентской платформы "Россия – страна возможностей", запущенный в рамках международной выставки-форума "Россия".

В Павильоне №1, или Центральном, с помощью 4 тыс экранов гости получат шанс окунуться в прошлое и приоткрыть завесу над будущим.

Представляем самые яркие фото с выставки.

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Павильон №1 на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставка “Первые в России – стране возможностей“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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