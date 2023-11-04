Первые в России – стране возможностей: что происходит в Павильоне №1 на ВДНХ?

Экспозиция "Первые в России – стране возможностей" ждет детей и подростков на ВДНХ. Выставка открыта в рамках международной выставки-форума "Россия".
НА ВДНХ продолжает работу выставка "Первые в России – стране возможностей".
Это совместный проект Движения Первых и президентской платформы "Россия – страна возможностей", запущенный в рамках международной выставки-форума "Россия".
В Павильоне №1, или Центральном, с помощью 4 тыс экранов гости получат шанс окунуться в прошлое и приоткрыть завесу над будущим.
Представляем самые яркие фото с выставки.
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