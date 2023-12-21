Почему российские фигуристы выбирают Грузию? Ответ из Тбилиси

В Тбилиси рассказали, почему российские фигуристы принимают грузинское гражданство. Ранее ряд спортсменов из России приняли решение выступать за сборную Грузии.

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани сообщила, что фигуристы из РФ принимают грузинское гражданство, поскольку страны граничат друг с другом.

Она отметила, что конкретных договоренностей в настоящее время нет, однако если выпадет возможность усилить сборную, то Федерация обязательно этим воспользуется.

Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь"

- Мариам Гиоргобиани

Президент желает видеть Грузию на карте мирового фигурного катания. Она выразила надежду, что одаренные спортсмены будут возвращаться на свою историческую родину.

Стоит отметить, что российская пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава сейчас выступают за грузинскую команду, а лучший грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется под руководством Этери Тутберидзе в Москве. Кроме того, чемпионка Европы 2022 года Анастасия Губанова представляла Россию, но решила выступать за Грузию. Дочь Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным тоже представляют Грузию.