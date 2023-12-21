Почему российские фигуристы выбирают Грузию? Ответ из Тбилиси

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани сообщила, что фигуристы из РФ принимают грузинское гражданство, поскольку страны граничат друг с другом.
Она отметила, что конкретных договоренностей в настоящее время нет, однако если выпадет возможность усилить сборную, то Федерация обязательно этим воспользуется.
Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь"
- Мариам Гиоргобиани
Президент желает видеть Грузию на карте мирового фигурного катания. Она выразила надежду, что одаренные спортсмены будут возвращаться на свою историческую родину.
Стоит отметить, что российская пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава сейчас выступают за грузинскую команду, а лучший грузинский одиночник Ника Егадзе тренируется под руководством Этери Тутберидзе в Москве. Кроме того, чемпионка Европы 2022 года Анастасия Губанова представляла Россию, но решила выступать за Грузию. Дочь Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным тоже представляют Грузию.