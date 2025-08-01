"ЮТэйр" отправила первый самолет в Геленджик из Москвы

После открытия аэропорта авиакомпания "ЮТэйр" выполнила первый рейс из Москвы в Геленджик. Самолет отправился из аэропорта Внуково.

Авиакомпания "ЮТэйр" отправила первый самолет из московского аэропорта Внуково в Геленджик, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

"Сегодня из аэропорта Внуково вылетел наш первый рейс по маршруту Москва - Геленджик. На борту самолета 160 пассажиров, которые уже совсем скоро будут наслаждаться пляжным отдыхом"

- пресс-служба "ЮТэйр"

Подчеркивается, что рейсы по маршруту Москва-Геленджик будут отправляться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Путь займет 4 часа 25 минут.

Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-800.

Напомним, что аэропорт Геленджика, закрытый в 2022 году, возобновил работу 10 июля. Авиакомпания "Аэрофлот" отправила первый самолет на краснодарский курорт из Москвы 18 июля.