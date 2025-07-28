Туры в Геленджик стали популярнее на 40% после открытия аэропорта

Туристический спрос на курорты Геленджика вырос после открытия аэропорта в начале июля.

Открытие аэропорта в Геленджике благоприятно сказалось на туризме региона. Как отметили в АТОР, популярность туров в курортный город выросла на 30–40%.

В АТОР отметили, что с начала запуска аэропорта в городе рейсы летать в Геленджик стали семь авиакомпаний из России.

Согласно информации туроператоров, нехватки мест в отелях не зафиксировано, уровень бронирования в августе составляет около 70%.

Напомним, что полеты в Геленджик возобновились после открытия аэропорта, работа которого была приостановлена в 2022 году. О том, что воздушная гавань снова сможет принимать рейсы, стало известно из сообщения Минтранса от 9 июля.