Вестник Кавказа

Туры в Геленджик стали популярнее на 40% после открытия аэропорта

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туристический спрос на курорты Геленджика вырос после открытия аэропорта в начале июля.

Открытие аэропорта в Геленджике благоприятно сказалось на туризме региона. Как отметили в АТОР, популярность туров в курортный город выросла на 30–40%. 

В АТОР отметили, что с начала запуска аэропорта в городе рейсы летать в Геленджик стали семь авиакомпаний из России. 

Согласно информации туроператоров, нехватки мест в отелях не зафиксировано, уровень бронирования в августе составляет около 70%. 

Напомним, что полеты в Геленджик возобновились после открытия аэропорта, работа которого была приостановлена в 2022 году. О том, что воздушная гавань снова сможет принимать рейсы, стало известно из сообщения Минтранса от 9 июля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
965 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.