Самолеты Red Wings будут летать в Геленджик из Казани и Екатеринбурга

Крупный российский авиаперевозчик – авиакомпания Red Wings – вводит в свое летнее расписание два новых авиарейса в аэропорт Геленджика: пассажирские авиарейсы будут выполняться из Казани и Екатеринбурга.

Уже в первой декаде августа столицу Татарстана Казань и кубанский курортный Геленджик свяжет новый авиамаршрут российской авиакомпании Red Wings: первый авиарейс на курорт отправится 6 августа, сообщила авиакомпания в своем Telegram-канале.

Самолет SSJ-100 компании вылетит из Казани в 9:25 и совершит посадку в Геленджике в 13:10, а уже через час, в 14:30, он отправится в обратный путь и приземлится в Казани в 17:35. Стоимость билета стартует от 22 930 рублей, а вот обратный билет почти в два раза дешевле – от 12 430 рублей, авиарейсы на маршруте будут еженедельными.

Также в расписании полетов авиакомпании появился еще один авиарейс в Геленджик, из Екатеринбурга: самолеты SSJ-100 между столицей Урала и городом-курортом на Кубани начнут летать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, с 8 августа, цены на билет в один конец стартуют от 19 230 рублей, говорится в сообщении.

Билеты на новые авиарейсы уже появились в продаже на официальном сайте авиакомпании-перевозчика.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиарейсы из Екатеринбурга в Геленджик открыла авиакомпания "Уральские авиалинии" - первый из них запланирован на 5 августа, выполняться они будут трижды в неделю, по вторникам, средам и субботам.