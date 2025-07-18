Вестник Кавказа

Аэропорт Геленджика принял почти 3 тыс пассажиров с момента открытия

Аэропорт Геленджика принял почти 3 тыс пассажиров с момента открытия
© Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика
Более 2,7 тыс человек обслужил аэропорт Геленджика за первую неделю с момента открытия. Рейсы выполнялись из Москвы.

За первую неделю работы аэропорт Геленджика принял свыше 2,7 тыс пассажиров, рассказала пресс-служба воздушной гавани.

Полеты выполняли авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские Авиалинии". Их самолеты отправлялись на краснодарский курорт из Москвы.

"За первую неделю работы аэропорт Геленджик обслужил 2753 пассажира и 9 рейсов. Перелеты выполнялись из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Уральские Авиалинии"

- пресс-служба аэропорта Геленджика

Напомним, что полеты в Геленджик возобновились после открытия аэропорта, работа которого была приостановлена в 2022 году. О том, что авиагавань снова сможет принимать рейсы, стало известно из сообщения Минтранса от 9 июля.

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