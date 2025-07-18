Аэропорт Геленджика принял почти 3 тыс пассажиров с момента открытия

Более 2,7 тыс человек обслужил аэропорт Геленджика за первую неделю с момента открытия. Рейсы выполнялись из Москвы.
За первую неделю работы аэропорт Геленджика принял свыше 2,7 тыс пассажиров, рассказала пресс-служба воздушной гавани.
Полеты выполняли авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские Авиалинии". Их самолеты отправлялись на краснодарский курорт из Москвы.
"За первую неделю работы аэропорт Геленджик обслужил 2753 пассажира и 9 рейсов. Перелеты выполнялись из Москвы авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Уральские Авиалинии"
- пресс-служба аэропорта Геленджика
Напомним, что полеты в Геленджик возобновились после открытия аэропорта, работа которого была приостановлена в 2022 году. О том, что авиагавань снова сможет принимать рейсы, стало известно из сообщения Минтранса от 9 июля.