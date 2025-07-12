Аэропорт Геленджика удвоит пассажиропоток

Уже в будущем 2026 году воздушная гавань курортного кубанского Геленджика сможет удвоить пассажиропоток – его обновленная инфраструктура сможет без труда выдержать такую нагрузку.

Аэропорт Геленджика, где сегодня приземлился первый после закрытия в 2022 году рейс из Москвы, может нарастить пассажиропоток минимум в два раза в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"По итогам 2021 года аэропорт Геленджика принял более 1 млн пассажиров. Я уверен, что это совсем не предел. В этом году, конечно, нам, наверное, не удастся поднять эту планку выше, но на следующий год пассажиров будет как минимум в два раза больше"

- Вениамин Кондратьев

Власти курортного города еще в декабре 2021 года завершили строительство нового терминала в аэропорту, нарастив его площадь почти до 16,8 тыс кв м, что позволяет обслуживать как минимум 900 пассажиров в час. Отметил губернатор края, передает ТАСС.

Все это время, с момента закрытия воздушного пространства над аэропортом, руководство воздушной гавани активно совершенствовало ее инфраструктуру – сейчас пассажиропоток способны обрабатывать 13 стоек регистрации и шесть выходов на посадку, добавил Вениамин Кондратьев.