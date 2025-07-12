Вестник Кавказа

Первый за три года рейс прибыл в аэропорт Геленджика

Первый за три года рейс прибыл в аэропорт Геленджика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Геленджике встретили первый рейс после возобновления работы аэропорта. Самолет прибыл из Москвы.

В аэропорту Геленджика приняли сегодня первый за три года авиарейс - в начале июля Росавиация разрешила воздушной гавани возобновить работу.

Самолет прибыл на курорт из Москвы, вылет был осуществлен из "Шереметьево", рейсы выполнила компания "Аэрофлот".

Загрузка первого рейса была почти 100-процентной - из 183 кресел заняты были 175.

С 18 июля "Аэрофлот" будет ежедневно совершать рейсы между Москвой и кубанским курортом, полетное время составляет около четырех часов. В августе частота рейсов будет увеличена.

Спрос на первые рейсы в Геленджик большой, на фоне этого цены на билеты резко выросли - с 18 тыс рублей до 42-50 тыс рублей.

Отметим, что Росавиация разрешила выполнять регулярные рейсы в Геленджик только в дневное время - с 08.30 мск до 20.00 мск.

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