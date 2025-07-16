Вестник Кавказа

"Уральские авиалинии" свяжут Екатеринбург и Геленджик

"Уральские авиалинии" свяжут Екатеринбург и Геленджик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Уральские авиалинии" свяжет прямыми рейсами Геленджик и Екатеринбург с 5 августа.

С 5 августа авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять прямые перелеты из Екатеринбурга в Геленджик, проинформировали в пресс-службе авиаперевозчика. 

Сообщается, что отправиться в путешествие к теплому морю можно будет трижды в неделю– по вторникам, средам и субботам.

Ранее авиаперевозчик запустил рейсы в курортный город из Москвы. Планируется запуск маршрутов из других городов страны. 

Отметим, что летать из Екатеринбурга в Геленджик также будет Red Wings. Полеты начнут выполняться с 6 августа.

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