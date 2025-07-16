"Уральские авиалинии" свяжут Екатеринбург и Геленджик

Авиакомпания "Уральские авиалинии" свяжет прямыми рейсами Геленджик и Екатеринбург с 5 августа.

С 5 августа авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять прямые перелеты из Екатеринбурга в Геленджик, проинформировали в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что отправиться в путешествие к теплому морю можно будет трижды в неделю– по вторникам, средам и субботам.

Ранее авиаперевозчик запустил рейсы в курортный город из Москвы. Планируется запуск маршрутов из других городов страны.

Отметим, что летать из Екатеринбурга в Геленджик также будет Red Wings. Полеты начнут выполняться с 6 августа.