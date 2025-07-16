Аэропорт Геленджика будет выполнять только внутренние рейсы

Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы. Воздушная гавань 18 июля запустила авиасообщение по внутренним рейсам.

Гендиректор геленджикского аэропорта Иван Таранченко сообщил об отсутствии у воздушной гавани планов запускать международные рейсы, так как это убыточно.

Он отметил, что аэропорт открывался не под международные рейсы, поэтому таких планов нет. Таранченко напомнил, что аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы – международные.

Гендиректор подчеркнул, что на таком близком расстоянии достаточно международных авиагаваней. Он добавил, что Геленджик имеет достаточно "своих" пассажиров.

Напомним, аэропорт Геленджика впервые за три с половиной года возобновил свою работу. Вчера, 18 июля было запущено авиасообщение по внутренним рейсам.