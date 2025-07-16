Вестник Кавказа

Аэропорт Геленджика будет выполнять только внутренние рейсы

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы. Воздушная гавань 18 июля запустила авиасообщение по внутренним рейсам.

Гендиректор геленджикского аэропорта Иван Таранченко сообщил об отсутствии у воздушной гавани планов запускать международные рейсы, так как это убыточно.

Он отметил, что аэропорт открывался не под международные рейсы, поэтому таких планов нет. Таранченко напомнил, что аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы – международные.

Гендиректор подчеркнул, что на таком близком расстоянии достаточно международных авиагаваней. Он добавил, что Геленджик имеет достаточно "своих" пассажиров.

Напомним, аэропорт Геленджика впервые за три с половиной года возобновил свою работу. Вчера, 18 июля было запущено авиасообщение по внутренним рейсам.

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