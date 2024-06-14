Отдыхающих в Железноводске ждут новые фестивали

Власти курортного ставропольского Железноводска готовят новые интересные мероприятия для жителей и гостей города, которые дополнят событийный календарь: им станут первый в истории гастрономический фестиваль и фестиваль холодного оружия.

Событийный календарь города-курорта Железноводска в Ставропольском крае нынешним летом будет богат на премьеры: его жителей и гостей ждут новые фестивали: ими впервые станут гастрономический фестиваль и фестиваль холодного оружия, а также "Забег женихов", который дополнит "Забег невест", который этим летом пройдет в шестой раз, сообщили в городской администрации.

"В мае мы хотим провести фестиваль холодного оружия: планируем выставку оружия и мастер-класс по изготовлению ножей, который покажут кузнецы; сталевары расскажут о том, как они варят сталь, чтобы нож был хороший. Пригласим разных звезд и одного из лучших метателей холодного оружия, который проведет свой мастер-класс"

- глава Железноводска Евгений Бакулин

Еще одной новинкой сезона станет "Забег женихов", который дополнит уже ставший традиционным "Забег невест", - его участники должны будут преодолеть дистанцию забега во фраках и с букетами в руках, отметил градоначальник, передает портал "Это Кавказ".

Также в курортном городе впервые пройдет масштабный гастрономический фестиваль – любимое действо туристов, которое позволит им попробовать на вкув все разнообразие кавказской кухни. Уже идут переговоры с производителями пищевой продукции края, скоро городские власти анонсируют это мероприятие, - добавил Евгений Бакулин.