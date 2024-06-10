Забег невест с дефиле и танцами устроят в Железноводске

Ставший уже традиционным "Забег невест" состоится в Железноводске в начале июля. Кроме собственно бега, девушки в свадебных платьях будут бросать букеты и сражаться в селфи-конкурсе.

Яркое и красивое событие "Забег невест" пройдет в Железноводске 6 июля, рассказали в администрации города.

Турнир проводится в городе-курорте уже в четвертый раз.

Попробовать свои силы могут и вступившие в брак, и незамужние участницы, которым должно быть минимум 18 лет. Соревноваться они будут в свадебных нарядах.

Кроме самого забега, девушек ждут такие состязания, как бросание букета, танец, конкурс селфи и дефиле – все на тему свадьбы.

Для победительниц подготовлены призы:

прогулка на воздушном шаре;

сутки отдыха в глэмпинге на Курортном озере "30"Ка";

сертификат в салон красоты на 3 тыс рублей.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на странице городского ЗАГСа во "Вконтакте". Сделать это можно до 1 июля.