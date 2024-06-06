Световым шоу запомнится День России в Железноводске

В День России 12 июня жители и гости ставропольского Железноводска смогут насладиться удивительным шоу под открытым небом – лазерно-световым представлением "Россия в летописи времен".
«12 июня в День России в курортном Железноводске фасад исторического здания — Пушкинской галереи оживет световыми и лазерными иллюстрациями на тему „Россия в летописи времен“. Историю нашей великой страны в самых важных ее событиях и датах смогут увидеть жители и гости города-курорта в красочных художественных зарисовках и картинах»
– мэр города Евгений Бакулин.
Это мероприятие призвано не только развлечь гостей, но и погрузить их в захватывающее путешествие по истории России. Лазерные лучи, световые эффекты и музыкальное сопровождение создадут неповторимую атмосферу.
"Россия в летописи времен" позволит зрителям проследить развитие страны от древних времен до современности. Каждый эпизод шоу - это отдельная историческая сцена, оживающая благодаря технологиям лазерного освещения.
Шоу начнется в 21.00, вход открыт для всех.