Шавуот 2024: президент СТМЭГИ рассказал о значении праздника

Уже завтра евреи начнут отмечать праздник Шавуот. О том, что это за праздник, о его истории и символическом значении рассказал президент СТМЭГИ, вице-президент РЕК Герман Захарьяев.

Еврейский мир скоро будет праздновать Шавуот – этот праздник посвящен самому важному моменту в истории народа, а именно дарованию Торы. О значении и истории праздника поведал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев.

Он напомнил, что это событие произошло во время длившегося 40 лет Исхода евреев из Египта. Взойдя на гору Синай, Моисей оставался там 40 дней и ночей.

"Там ему была дарована Тора, то есть Пятикнижие, первые пять книг Библии, которые в православной традиции называются: "Бытие", "Исход", "Числа", "Левит" и "Второзаконие""

– Захарьяев

Президент СТМЭГИ также объяснил, что точное месторасположение горы Синай неизвестно и по сей день – сообщается лишь, что она находится на Синайском полуострове, но где именно – не знает никто.

"Некоторые раввины считают, что это было сделано специально: если бы местонахождение святой горы стало затем доподлинно известным, то Иерусалим и его Храм никогда бы не стали центром еврейской жизни, так как их значение показалось бы ничтожным по сравнению с этой священной горой"

– вице-президент РЕК

Традиции праздника Шавуот

Герман Захарьяев также напомнил, что в первый день праздника, согласно обычаю, можно есть лишь молочное, мясное же употреблять в пищу запрещено. Он объяснил, к какому событию восходит этот запрет.

"Согласно фольклорному преданию, после исхода из Египта евреи убили много животных, но, получив Тору, узнали, что их мясо некошерное, поэтому ели лишь молочную пищу. В память о них и мы воздерживаемся от мяса"

– глава СТМЭГИ

Значение праздника Шавуот

Вице-президент РЕК подчеркнул, что ключевое значение Шавуот именно духовное, так как он знаменует обретение Торы, которая по сути играет роль "конституцию еврейского народа".

"Без Торы и ее законов евреи, как особая этническая группа, неизбежно исчезли бы с лица земли, как это произошло с вавилонянами, хеттами, моавитянами, финикийцами и многими другими народами, канувшими в историю"

– Захарьяев

Когда Шавуот в 2024 году?

Праздник начинается на закате 11 июня. Празднование Шавуота окончится вечером 13 июня.