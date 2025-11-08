Вестник Кавказа

Три землетрясения произошли в понедельник в Балыкесире

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи сообщают о еще одном землетрясении в провинции Балыкесир. Это самые мощные подземные толчки, произошедшие сегодня в этом регионе.

Вечером 10 ноября провинцию Балыкесир в Турции потрясло землетрясение. Об этом пишет местная пресса.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:20 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда составила 4,9.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 тыс метров. Природное явление ощущалось также в других провинциях.

Напомним, первое из трех землетрясений, произошедших в Балыкесире 10 ноября, было зафиксировано минувшей ночью в районе часа. Второе произошло ближе к 6 часам утра. Магнитуда обоих подземных толчков составила 4,5.

