Второе за несколько часов землетрясение потрясло в понедельник Балыкесир

Два землетрясения случились в понедельник в Балыкесире. Первое было зафиксировано в ночное время, а второе – рано утром.

В Турции утром 10 ноября произошло еще одно землетрясение в провинции Балыкесир. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы примерно в 05:48 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Сындыргы. Его очаг залегал на глубине 13,3 тыс метров.

После землетрясения в регионе произошло несколько афтершоков. Их ощутили на себе жители Балыкесира и близлежащих провинций.

Напомним, предыдущие подземные толчки магнитудой 4,5 произошли минувшей ночью в Балыкесире около часа ночи.