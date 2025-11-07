Землетрясение произошло ночью в Балыкесире

Турецкие сейсмологи зафиксировали сегодня ночью подземные толчки в северо-западной части страны. Они ощущались в ряде городов.

В ночь с 9 на 10 ноября на северо-западе Турции произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении, распространенном Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС страны (AFAD).

Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в провинции Балыкесир примерно в 01:06 по местному времени (совпадает с московским).

Их очаг залегал на глубине 11 тыс метров.

Сейсмологи отмечают, что землетрясение могли ощутить на себе жители соседних городов.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.