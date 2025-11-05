Районы-кварталы на месте гор: Турция отстраивается после разрушительного землетрясения (эксклюзив)

Дарья Мелехова

2,5 года назад в Турции произошло страшное землетрясение, которое стерло с лица земли несколько районов в Хатае, Антакии, Кахраманмараше, Адыямане и других городах. Сейчас они отстраиваются заново. Корреспондент «Вестника Кавказа» понаблюдал за строительством района Индере в Адыямане.

Гражданский инженер Полат Йерликая рассказывает, что работы здесь начались в апреле 2023 года, и к концу 2025-го строительство должно быть завершено:

Это новый проект - до землетрясения здесь были только горы и никаких зданий. Пока достроено 2359 домов, почти половина из которых оплачена компанией Turkish Airlines. Остальные 10 тысяч строений закончат к концу этого года. Всего здесь будет проживать около 100 тысяч человек. Пока же тут живет всего около тысячи человек.

Площадь строительных работ - 3,5 квадратных километра. По сути, здесь создается новый город с жилыми кварталами, коммерческими зонами, магазинами, парковками и другой инфраструктурой. Вскоре откроются мечети, школы, детские сады, полицейский участок, а также торговый центр, где будут представлены все международные и местные бренды.

Местность у нас скалистая, каменистая, что вынуждает проводить взрывные работы с использованием динамита. С другой стороны, такой твердый грунт прекрасно подходит для строительства безопасных домов. Здания возводятся из бетонных блоков, что обеспечивает их сейсмостойкость

- Полат Йерликая

Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата устанавливает контейнеры для переработки мусора на всех открытых пространствах района, реализуя проект полного цикла переработки.

Проект также предусматривает создание зеленого коридора, который будет проходить через все каарталы. Он займет 10% от всей территории района - это площадь 77 футбольных полей.