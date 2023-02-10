Как в турецком Кахраманмараше появился Азербайджанский квартал? (эксклюзив)

Дарья Мелехова

Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года, повлекшее за собой десятки тысяч жертв и масштабные разрушения, сделало городок Кахраманмараш печально известным во все мире. Первым на помощь пришел Азербайджан, направив в Турцию гуманитарную помощь, спасателей, врачей. Расскажем, что там происходит сейчас.

После разбора завалов Кахраманмараш начали отстраивать заново и сегодня особое место в нем занимает Азербайджанский квартал.

Местный рабочий рассказал корреспонденту «Вестника Кавказа»:

98% всего строительства здесь уже завершено, во многие дома уже заселились люди. Сейчас здесь живет около пяти тысяч человек. Для них построены не только жилые дома, но и мечеть, и школа. А вот здание главной городской больницы возвели в трех-четырех километрах от квартала.

Как заявила архитектор Эзги Демир, большинство зданий в азербайджанском квартале начали строить 27 декабря 2023 года, а 21 марта 2024 года уже началась работа над отделкой.

Я сама из этого региона, и во время землетрясения потеряла многих знакомых, друзей, членов семьи. Жертв было очень много, не всех удалось найти. Сначала я не могла работать из-за тяжелой эмоциональной нагрузки, но затем все-таки решила принять участие в проекте строительства, чтобы обеспечить безопасную жизнь в том числе будущим поколениям. Работа продолжается, и я очень горжусь, что участвую в этом

- Эзги Демир

Все дома представляют собой традиционные бетонные сооружения. Особое место здесь занимает школа, названная в честь первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Это было первое здание, построенное после землетрясения. Его фундамент был заложен в январе 2024 года, а 25 декабря 2024 года строительство было завершено и здесь сразу стали заниматься ученики

- архитектор

Эзги Демир рассказала, что официальная церемония открытия школы прошла в июне этого года, в ходе визита в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Школу он открывал вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который и решил назвать учебное заведение в честь общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В этом регионе братский Азербайджан помогал нам. Когда случилось землетрясение, Азербайджан первым пришел на помощь, а теперь полностью отстроил этот район: сотни многоквартирных домов, магазинов, а также всю инфраструктуру

- Эзги Демир

Ее поддерживает Сабри Чикрикчи, который курирует в местном муниципалитете туристическое направление:

У нас очень большая дружба с Азербайджаном, поэтому он помог нам застроить весь этот район и городской центр. Помощь Азербайджана очень важна для нас, многие ждут поддержки. Причем Азербайджан помогал нам не только в вопросах строительства, но и оказал столь необходимую гуманитарную помощь сразу после землетрясения: одеждой, продуктами - всем! Наша дружба так крепка, что даже словами не передать

Также корреспондент «Вестника Кавказа» побывал в отстроенном компанией Emlat Konut квартале, который получил символичное название "Комплекс «Феникс»". Там гражданский инженер рассказала про новые дома и показала их: