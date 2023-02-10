Вестник Кавказа

Как в турецком Кахраманмараше появился Азербайджанский квартал? (эксклюзив)

Дарья Мелехова
Как в турецком Кахраманмараше появился Азербайджанский квартал? (эксклюзив)
Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года, повлекшее за собой десятки тысяч жертв и масштабные разрушения, сделало городок Кахраманмараш печально известным во все мире. Первым на помощь пришел Азербайджан, направив в Турцию гуманитарную помощь, спасателей, врачей. Расскажем, что там происходит сейчас.

После разбора завалов Кахраманмараш начали отстраивать заново и сегодня особое место в нем занимает Азербайджанский квартал.

Местный рабочий рассказал корреспонденту «Вестника Кавказа»:

98% всего строительства здесь уже завершено, во многие дома уже заселились люди. Сейчас здесь живет около пяти тысяч человек. Для них построены не только жилые дома, но и мечеть, и школа. А вот здание главной городской больницы возвели в трех-четырех километрах от квартала.

Как заявила архитектор Эзги Демир, большинство зданий в азербайджанском квартале начали строить 27 декабря 2023 года, а 21 марта 2024 года уже началась работа над отделкой.

Я сама из этого региона, и во время землетрясения потеряла многих знакомых, друзей, членов семьи. Жертв было очень много, не всех удалось найти. Сначала я не могла работать из-за тяжелой эмоциональной нагрузки, но затем все-таки решила принять участие в проекте строительства, чтобы обеспечить безопасную жизнь в том числе будущим поколениям. Работа продолжается, и я очень горжусь, что участвую в этом

- Эзги Демир

Все дома представляют собой традиционные бетонные сооружения. Особое место здесь занимает школа, названная в честь первого президента Азербайджана Гейдара Алиева. Это было первое здание, построенное после землетрясения. Его фундамент был заложен в январе 2024 года, а 25 декабря 2024 года строительство было завершено и здесь сразу стали заниматься ученики

- архитектор

Эзги Демир рассказала, что официальная церемония открытия школы прошла в июне этого года, в ходе визита в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Школу он открывал вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который и решил назвать учебное заведение в честь общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В этом регионе братский Азербайджан помогал нам.  Когда случилось землетрясение, Азербайджан первым пришел на помощь, а теперь полностью отстроил этот район: сотни многоквартирных домов, магазинов, а также всю инфраструктуру

- Эзги Демир

Ее поддерживает Сабри Чикрикчи, который курирует в местном муниципалитете туристическое направление:

У нас очень большая дружба с Азербайджаном, поэтому он помог нам застроить весь этот район и городской центр. Помощь Азербайджана очень важна для нас, многие ждут поддержки. Причем Азербайджан помогал нам не только в вопросах строительства, но и оказал столь необходимую гуманитарную помощь сразу после землетрясения: одеждой, продуктами - всем! Наша дружба так крепка, что даже словами не передать

Также корреспондент «Вестника Кавказа» побывал в отстроенном компанией Emlat Konut квартале, который получил символичное название "Комплекс «Феникс»". Там гражданский инженер рассказала про новые дома и показала их:

Помимо жилых домов проектом предусмотрена пешеходная зона длиной в 3650 метров, четыре спортивные зоны, четыре игровых площадки для детей, 9 детсадов, два фитнес-центра, 10 зон для сортировки отходов. Этот проект завершен на 100% и здесь уже живут люди

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
Разрушения в Кахраманмараше
Разрушения в Кахраманмараше
Строительство в Кахраманмараше
Строительство в Кахраманмараше
Строительство в Кахраманмараше
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
Восстановленный Кахраманмараш
295 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.