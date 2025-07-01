Падение доллара в 2025 году: почему происходит, чем чревато и что будет дальше?

С начала 2025 года американская валюта подешевела на 10% по отношению к другим основным мировым валютам: это самое большое падение доллара с 1973 года, когда Америка отказалась от привязки своей валюты к золоту, а Бреттон-Вудская система взаимных расчётов перестала существовать. Почему доллар дешевеет, кому это выгодно, для кого плохо и что будет дальше?

Что такое слабый доллар?

Ослабление доллара - это процесс падения его стоимости по отношению к иностранным валютам. Обычно доллар сравнивают с евро: если евро дорожает к доллару, значит, американские деньги обесцениваются. По отношению к рублю, в частности, доллар тоже значительно подешевел: более чем на 20%. В слабом долларе есть как свои плюсы, так и минусы, между тем, к его ослаблению всего ведут серьезные причины.

Тарифы Трампа и слабый доллар

Падение доллара началось в январе 2025 года, после того как Дональд Трамп официально вступил в должность лидера Америки. Пообещав ”Золотой век” в США, 47-й президент начал грозить и вводить тарифы/пошлины против основных торговых партнеров страны: Мексики, Канады и Китая. В течение трёх месяцев тарифы то вступали в силу, то приостанавливались, а затем, в апреле Трамп объявил о как минимум 10-процентных пошлинах для всех стран, импортирующих товары в США. В конце апреля доллар по отношению к основным валютам подешевел более чем на 9%. Несмотря на то, что американский президент приостановил действие наиболее жестких ограничительных мер в торговле с партнерами, доллар продолжил падение, подешевев на 10,7% к началу июля.

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Госдолг США

Еще один фактор, который влияет на курс доллара - это госдолг США. На сегодняшний день он составляет $ 36,2 трлн долларов или 124% от ВВП страны. Возможно, сам по себе долг в его текущем состоянии и не оказал бы влияния на валюту, однако желание Трампа принять ”большой и красивый законопроект” или, другими словами, бюджет, за 10 лет приведёт к увеличению госдолга более чем на $ 3 трлн, что, в свою очередь, чревато ослаблением экономики США. Еще в середине мая рейтинговое агентство Moody’s в связи с неспособностью американского руководства остановить рост госдолга снизила кредитный рейтинг государства с наивысшего Ааа до Аа1, правда, отметив при этом, что страна сохраняет кредитные преимущества, в том числе устойчивость экономики, а доллар по-прежнему удерживает роль резервной валюты.

Что слабый доллар означает для инвесторов?

Американских инвесторов слабый доллар побуждает искать возможности для вложения денег за пределами США. Европейские акции, например, за прошедшие полгода подорожали более чем на 20%. Пенсионные фонды, в частности, как одни из крупнейших инвесторов, уже присматриваются к неамериканским рынкам.

В свою очередь центральные банки зарубежных стран на фоне обесценивания своих долларовых активов, скупают золото, которое за первые 6 месяцев года подорожало более чем на 40%.

Кому выгоден слабый доллар?

Более слабый доллара означает, что американские товары, услуги и активы становятся более дешёвыми для зарубежных покупателей: это идёт на пользу производителям в США, которые экспортируют товары. В данном случае, более слабый доллар соответствует политике Трампа, нацеленной на устранение торгового дисбаланса.

Для развивающихся стран, которые выплачивают свой долг в долларах, снижение стоимости американской валюты означает больше возможностей для его обслуживания.

С точки зрения туризма слабый доллар тоже преимущество. Чем более слабая местная валюта, тем привлекательнее страна для туристов, у которых появляется возможность получать больше за те же деньги.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому невыгодна слабость доллара?

Слабая валюта означает увеличение стоимости импорта. Теоретически, это может привести к ускорению развития внутреннего производства, однако в данный момент у США нет производственных мощностей, которыми они смогли бы себя поддерживать, не полагаясь на импорт. Чтобы нарастить американское производство, потребуется время, между тем, импортные товары для граждан страны дорожают, что, в свою очередь, ведет к падению покупательской способности в долгосрочной перспективе.

Доллар теряет позиции мировой валюты?

Доллар стал мировой валютой в середине 1940х годов и по сей день остается основным средством платежа в мировой торговле. По состоянию на 2024 год, на доллар приходится более 57% в иностранных резервах, половина всего мирового экспорта оплачивается долларами, а в валютных операциях его доля составляет 88%. В глобальном плане доллар по-прежнему крепок, однако тенденция к его ослаблению дает иностранным инвесторам повод задуматься о том, насколько США безопасный рынок для вложений и не стоит ли проявить интерес и к другим направлениям.