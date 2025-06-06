Банк России повысил курс доллара на 3 июля

Центробанк повысил курс доллара на завтра. Также увеличился курс юаня. Евро понизили на 6 копеек.
Российский Центробанк повысил официальный курс доллара на завтра, данные размещены на портале отечественного регулятора.
Отмечается, что стоимость американской валюты поднялась на 23 копейки. В пресс-службе заявили, что 3 июля доллар будет стоить 78,65 рубля.
При этом Банк России опустил курс евро на 6 копеек. В четверг его стоимость составит 92,68 рубля. Курс юаня был повышен на одну копейку – до 10,95 рубля.