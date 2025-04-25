Доллар опустился вниз после перемирия между Израилем и Ираном

Доллар дешевеет к другим валютам после новостей о перемирии между Ираном и Израилем. Индекс американской валюты снижался на 0,33%.

После сообщений о прекращении огня между Ираном и Израилем, курс доллара сегодня утром опустился по отношению к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9:01 по московскому времени курс евро к американской валюте поднимался до $1,1611 с $1,1578 за один евро. Курс доллара к иене утром опускался до 145,27 иены.

Что касается индекса доллара, то он снижался на 0,33% - до 98,07 пункта.