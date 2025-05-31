Нефть и доллар дорожают после атаки США на Иран

Нефть подорожала после ударов США по ядерным объектам в Иране. Доллар дорожает к остальным мировым валютам после событий на Ближнем Востоке.

Стоимость нефти сегодня утром увеличилась после американских ударов по иранским ядерным объектам, подорожали марки Brent и WTI, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8:07 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов Brent поднялась на 1,27% - до $76,44 за баррель, августовских фьючерсов - на 1,48%, до $78,15 за баррель.

Что касается марки WTI, то стоимость августовских фьючерсов возросла до $74,85 за баррель (+1,37%).

Ранее Brent в ходе торгов в ночь на понедельник стоит более $81 за баррель, что стало максимумом с 17 января. Максимальная отметка составила $81,4 за баррель.

На утренних торгах также зафиксирован рост курса доллара. Так, после атаки США на объекты в Иране стоимость американской валюты к другим ключевым мировым валютам увеличилась.

В 8:13 мск евро к доллару снижался до $1,1495, с $1,1523 за евро при прошлом закрытии. Доллар к иене вырос до 147,09 иены с уровня предыдущего закрытия 146,1 иены за доллар.

Что касается индекса доллара, то он утром понедельника поднялся на 0,35% - до 99,06 пункта.