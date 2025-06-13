Почему война Израиля и Ирана подняла цены на нефть?

Мировой рынок ожидал роста цен на нефть и разразившийся ирано-израильский военный конфликт подтолкнул трейдеров к тому, чтобы поднять котировки фьючерсов. О том, чего опасаются трейдеры и почему рынку не нужна слишком дешевая нефть, "Вестнику Кавказа" рассказал экономист Александр Фролов.

С момента открытия торгов 13 июня, в день начала ирано-израильского военного конфликта, нефтяные фьючерсы быстро стали дорожать – эталонная марка Brent с уровня в $65 за баррель выросла в цене до диапазона $72-74 за баррель. В СМИ в течение двух дней появлялись прогнозы о подорожании нефти при продолжении боевых действий между Израилем и Ираном до уровня в $130 за баррель и даже $300 за баррель.

О том, что именно в ирано-израильском конфликте способствует росту нефтяных котировок и о других факторов позитивной ценовой динамики "Вестник Кавказа" поговорил с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.

Нефтяные риски войны Израиля и Ирана

"Рост котировок, который мы наблюдали в течение части пятницы и наблюдаем сегодня, в первую очередь связан с опасениями прерывания поставок нефти. Нет ясности, в каких масштабах могут прерваться эти поставки и по каким направлениям, но трейдеры действительно перепуганы. Дело не только в возможном прекращении экспорта нефти из Ирана, хотя Исламская Республика – крупный производитель, поставляющий на мировой рынок 1-1,5 млн баррелей в сутки, в первую очередь в Китай. В этот конфликт могут быть втянут и другие крупные нефтедобытчики Ближнего Востока", - прежде всего сказал он.

"Стабильность судоходства через Ормузский пролив под угрозой. Даже если не будет реализован сценарий с перекрытием пролива иранской армией (его трейдеры тоже постоянно держат в уме), морской экспорт нефти из Персидского залива будет становиться все более рискованным по мере затягивания и разрастания боевых действий. Будет увеличиваться количество инцидентов, в Ормузский пролив могут начать прилетать шальные снаряды, обломки беспилотников и сбитые ракеты. Вырастет вероятность, что что-нибудь ударит по нефтеналивным танкерам и по СПГ-танкерам, которые ведь тоже выходят в океан через этот пролив", - сообщил Александр Фролов.

"Стоит уточнить, что через Ормузский пролив проходит порядка 20% всей нефти, добываемой на планете – в виде сырой нефти, газового конденсата либо нефтепродуктов, а также до 20% всего СПГ, который производят в мире. В ситуации резко выросших рисков этих перевозок паника трейдеров была неизбежна. Это мы и наблюдали на рынке в течение первых трех дней ирано-израильского конфликта. Сейчас же мы видим некоторую коррекцию котировок: на четвертый день выяснилось, что пока боевые действия не влияют на стабильность судоходства. Так будет до тех пор, пока не произойдет какое-то новое обострение", - отметил экономист.

Рынку нужен рост нефтяных цен

Эксперт обратил внимание, что быстрому росту нефтяных котировок способствовал дополнительный фактор – неоправданно низкий уровень цен в апреле-мае. "Порядка $60-65 за баррель – это неадекватно дешево не с какой-то абстрактной точки зрения, а с точки зрения рентабельности для ряда производителей, например, для значительной части нефтедобытчиков в США. Проблема нефтяного рынка заключается в том, что для его стабильности необходимо, чтобы вся произведенная нефть покупалась, в том числе нефть с высокой себестоимостью – иначе уровень предложения будет падать и цены пойдут вверх. Кроме того, при уровне в $60-65 за баррель невозможно адекватно инвестировать в нефтяную отрасль, в геологоразведку с расчетом как минимум 100%-й компенсации извлекаемых объемов", - указал он.

"Сейчас северное полушарие вошло в сезон высокого спроса на нефтепродукты – начинается период отпусков, больше самолетов летает, больше судов плавает, больше автомобилей ездит, всем нужно топливо. По прогнозу ОПЕК, в третьем квартале потребление нефти должно вырасти на 1-1,1 млн. баррелей в сутки относительно средних показателей второго квартала. То есть потребление растет, а цены остаются такими низкими, что в США сокращается добыча относительно показателей декабря 2024 года. Растет ожидание дефицита предложения даже на фоне увеличения добычи в ОПЕК+. И здесь паника из-за ирано-израильского конфликта накладывается на неизбежность восстановления котировок", - пояснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

"Цены должны были подняться вверх от неадекватных значений пусть не завтра, но через несколько недель, пусть даже через пару месяцев. Макроэкономические факторы при анализе ситуации на рынке не стоит сбрасывать со счетов. Да, есть страхи трейдеров, они безусловно влияют на цены, но продолжают воздействовать на котировки и объективные показатели – уровень спроса и предложения и себестоимость производства нефти у крупных нефтедобытчиков", - заключил Александр Фролов.